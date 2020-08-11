Выявлено увеличение количества обращений в отделение неотложной помощи по поводу заболеваний дыхательной системы за несколько дней до грозы

За последние несколько десятилетий были получены неофициальные данные о резком увеличении количества обращений в отделения неотложной помощи пациентов с респираторными жалобами в дни, предшествующие сильным грозам.

Впервые это явление было описано в 1983 году в Англии, а затем дважды в Австралии в 1987 и 2016 годах. В указанных работах ученые не приводят объяснений наблюдаемого феномена, хотя было высказано предположение относительно связи с увеличением количества пыльцы в воздухе.

В рамках новой работы по данной проблеме были изучены данные системы страхования Medicare, описывающие посещения пунктов неотложной помощи среди людей старше 65 лет с заболеваниями дыхательной системы за период с 1999 по 2012 год. Производилось сопоставление с атмосферными условиями в тот или иной период времени.

Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

Исследователи обнаружили, что до грозы действительно отмечается резкое увеличение количества обращений в пункты неотложной медицинской помощи по поводу обострения заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь легких или астма.

В рамках исследования была представлена попытка экстраполяции данных для оценки ситуации на территории США в целом. При проведении анализа выяснилось, что предположительно что около 52000 дополнительных обращений среди людей старше 65 лет в отделения неотложной медицинской помощи могут быть связаны с приближающейся грозой.

Исследователи не изучали возможные причины таких всплесков, но подозреваемая ранее пыльца очевидно не является виновником. Вместо этого было выдвинуто предположение относительно влияния твердых частиц, количество которых увеличивается в атмосфере при изменении давления воздуха и усилении ветра накануне грозы.

Оказалось также, что очень часто пациенты, обратившиеся за помощью непосредственно перед грозой, имели повышенную температуру. Это вызвало предположения относительно реакции на большее количество твердых частиц в легких.

В заключение исследователи отметили, что по мере изменения климата на планете грозы становятся более суровыми и частыми, и пациенты с заболеваниями дыхательной системы, вероятно, в большей степени будут страдать от непогоды.

doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.1672