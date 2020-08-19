Ученые из Республики Корея предложили новый способ диагностики болезни Альцгеймера, анализируя уровни определенных белков в выделениях из носа

Республика Корея, как и многие другие страны, сталкивается с растущим числом пациентов с деменцией, из которых болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее частым ее типом.

К сожалению, полного излечения от БА пока нет, но было доказано, что некоторые методы лечения задерживают прогрессирование этого заболевания. Это имеет важное значение для максимального повышения качества жизни пациента.

Доступные в настоящее время технологии диагностики БА ограничены, поскольку они включают дорогостоящее оборудование и инвазивные процедуры. В недавнем исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук, Корея, предложили новый способ диагностики БА более простым и, что важно, малоинвазивным способом — сбор и анализ конкретных белков в образцах выделений из носа.

Профессор Чейл Мун, руководивший исследованием, объясняет, как они пришли к этой идее: «В 2017 году мы обнаружили, что обонятельная дисфункция возникает на ранних стадиях БА у мышей, и предположили, что причина симптомов была в накоплении амилоид-β (Aβ) — олигомеров в периферической части системы обоняния. Мы предположили, что растворимые Aβ- олигомеры могут быть обнаружены в выделениях из носа и что они могут быть потенциальными маркерами для наблюдения за прогрессированием заболевания».

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые отобрали и сравнили образцы выделений из носа у 39 пациентов с БА и 21 человека из контрольной группы того же возраста.

Они обнаружили, что уровни двух конкретных Aβ — олигомеров были постоянно повышены среди пациентов с БА. Более того, уровни растворимой формы этого белка можно использовать не только для отделения здоровых субъектов от пациентов с БА, но также для прогнозирования начала и прогрессирования БА в течение трехлетнего периода.

Профессор Мун отмечает: «Обычное исследование выделений из носа было бы лучшим вариантом для выявления болезни Альцгеймера из-за его очевидных преимуществ, таких как относительно низкая стоимость и малоинвазивный характер. Результаты нашего исследования представляют новый и простой подход к оценке прогрессирования этого заболевания».

Хотя необходимы дальнейшие исследования для лучшего понимания связи между Aβ — олигомерами в выделениях из носа и когнитивными нарушениями, связанными с БА, результаты, безусловно, многообещающие.

doi.org/10.1038/s41598-020-68148-2

