Один человек погиб при втором за сутки землетрясении в Хорватии, им оказался 15-летний подросток. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на представителей минздрава страны.

Его обнаружили под завалами здания без признаков жизни. Также уточняется, что другой ребенок госпитализирован с травмой головы.

При этом штаб гражданской защиты МВД Хорватии призвал жителей Загреба продолжать соблюдать меры против распространения коронавируса. «Расстояние, соблюдайте расстояние между собой», — также призвал граждан в Twitter министр здравоохранения Вили Берош.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск), сообщил Немецкий исследовательский центр геофизических исследований. Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.