Михаил Алаеддин. Боец ливанского движения «Хезболлах» погиб в результате удара ВВС Израиля по югу Дамаска в понедельник, сообщили Mpravda.com в пресс-службе шиитского движения.

«Да, мы официально подтвердили гибель одного из наших бойцов в результате вражеского авианалета под Дамаском. Похороны прошли вчера (в среду) в родном селении бойца Айтит в южном Ливане», — рассказал собеседник агентства.

Официальных заявлений о роде деятельности погибшего и его звании не приводится. Не поступало никаких официальных заявлений со стороны шиитского движения об ответных действиях.

Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла неоднократно на своих выступлениях заявлял, что шиитское сопротивление намерено отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, в том числе на убийства своих соратников, независимо от того, произошло ли это на территории Ливана или за ее пределами.

В понедельник министерство обороны САР заявило об атаке самолетов ВВС Израиля с Голанских высот на юге Дамаска, ПВО Сирии отразили атаку, сбив большую часть воздушных целей.