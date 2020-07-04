По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали Могадишо, сообщает местный портал Hiiraan Online со ссылкой на источники.

По информации издания, взрыв произошел около 08:00 (совпадает с мск). Смертник на автомобиле врезался в здание налогового управления, которое расположено напротив въезда в порт.

Отмечается, что в районе взрыва слышны звуки выстрелов. Очевидцы видели черные столбы дыма.

Пока ни одна из группировок боевиков не взяла ответственность за совершение взрыва.