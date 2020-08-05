Семнадцать местных журналистов ранены в Бейруте, трое в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте Союза журналистов России.

«По информации, поступающей от наших ливанских коллег, в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывом нанесен урон ряду редакций, офису Союза журналистов Ливана. Союз журналистов России направил соболезнования коллегам из Союза, а также в посольство Ливанской Республики в РФ.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.

По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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