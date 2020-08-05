По последним данным при взрыве в Бейруте погибли 108 человек, свыше 4 тысяч получили ранения, заявил Mpravda.com советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави.

«Согласно последней информации, погибли 108 человек, свыше четырех тысяч получили ранения», — сказал Мусави.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.