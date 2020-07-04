По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва на юге Сомали в городе Байдабо, сообщает местное издание Garowe Online.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство сдетонировало рядом с таможенным управлением города.

При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления. Как указал чиновник, в результате взрыва погибли четверо, еще несколько человек пострадали.

Взрыв в Байдабо стал вторым в Сомали в субботу: ранее сомалийские СМИ сообщали, что возле порта столицы страны Могадишо также прогремел взрыв. Стало известно, что взрыв произвел террорист-смертник, который врезался на машине в налоговое управление. В результате инцидента пострадали по меньшей мере семеро, погиб только боевик, отмечает Garowe Online.