По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на власти.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в районе Вашир афганской провинции Гильменд, среди погибших есть женщины и дети.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещена в России