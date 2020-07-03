Два человека погибли и 73 получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой главу минздрава страны Фахреттина Коджу.

Ранее сообщалось о 56 пострадавших.

Газета Hurriyet ранее сообщала, что инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.