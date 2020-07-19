По меньшей мере три человека погибли, восемь получили ранения в результате обстрела рынка в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что боевики радикального движения «Талибан» совершили минометный обстрел рынка в районе Тагаб, его жертвами стали три мирных жителя, еще восемь получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Запрещенная в России террористическая организация