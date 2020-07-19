По меньшей мере пять сотрудников полиции в ночь на воскресенье получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в немецком Франкфурте (федеральная земля ФРГ Гессен), сообщил местный новостной портал Hessenschau.

По его данным, беспорядки произошли в ходе вечеринки на открытом воздухе на центральной городской площади Опернплац, где расположено здание знаменитой «Старой оперы». Как сообщили в полиции, приблизительно в 3.00 по местному времени (4.00 мск) на площади все еще оставались порядка 500 человек, когда внезапно произошла «перемена в настроении».

Сообщается, что беспорядки продлились несколько часов, в них приняли участие сотни людей. Некоторые из них бросались бутылками в полицейских, которые следили за соблюдением связанных с коронавирусом правил.

Стражи порядка задержали не менее 40 участников беспорядков. Очевидцы сообщали в Twitter о драках на Опернплац.