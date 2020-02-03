СПОРТ

Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендаций ОКР и Минспорта

00:20 04/02/2020

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил с себя полномочия после получения рекомендаций Олимпийского комитета России и Министерства спорта страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

3 февраля состоялось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Поводом стало лишение государственной аккредитации со стороны Министерства спорта, а также рекомендации Минспорта и ОКР об отставке президиума ВФЛА.

Решение о сложении полномочий с членов президиума ВФЛА было принято в связи с тем, что деятельность федерации в последнее время не приносила положительных результатов по восстановлению ВФЛА в правах в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Кроме того, принято решение передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, которая пройдет 28 февраля.

Рабочая группа ОКР будет контактировать со всеми международными организациями.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что кризис в легкой атлетике затянулся, он длится уже пять лет. Нормализовать отношения с World Athletics для восстановления членства и, как можно скорее, – всеобщая цель. Среди ближайших задач он назвал принятие необходимых дополнительных мер, направленных на борьбу с допингом и сохранение российским спортсменам возможности выступления на международных соревнованиях.

Ранее «МИР 24» писал, что россиянка Мария Ласицкене вошла в историю легкой атлетики.



