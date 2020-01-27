СПОРТ

Президенты, звезды спорта и фанаты скорбят по Коби Брайанту

09:19 27/01/2020

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Крушение легенды. В США в результате авиакатастрофы погиб один из самых известных баскетболистов современности – Коби Брайант, сообщает телеканал «МИР 24».

Частный вертолет, на котором летел спортсмен, разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом погибла и его 13-летняя дочь. Всего же на борту находились девять человек, никто не выжил. Причина катастрофы пока не установлена.

В самом городе сейчас тысячи, а то и десятки тысяч болельщиков «Лос-Анджелес Лейкерс» пришли выразить свою скорбь к спортивному комплексу «Стейплс-центр». В честь своего кумира они создали импровизированный мемориал. Люди принесли фотографии, цветы, игрушки, свечи.

«Я родился в 1994 году, и помню его всю свою жизнь, Коби для меня олицетворял баскетбол. Я очень рад, что в моей жизни был такой человек. И то, что случилось – настоящая трагедия. Он очень много значит не только для «Лейкерс», но и для всего нашего города», – отметил молодой человек.

«Я росла на его матчах, он был нашей семейной легендой, помогал нам быть ближе друг к другу. Мы вместе смотрели телевизор, когда он играл. Можно даже сказать, что Брайант был членом нашей семьи. Когда я виделась со своими двоюродными братьями и сестрами, мы постоянно говорили о баскетболе. Мы все ходили в футболках с Коби», – призналась женщина.

Коби Брайант – один из лучших баскетболистов в истории этого вида спорта. Он начал играть на профессиональном уровне сразу после школы. Уже тогда его называли вторым Майклом Джорданом. Всего же он провел 20 сезонов в NBA и все за одну команду – «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз выигрывал Национальную лигу и входит в пятерку самых результативных игроков в ее истории. Кроме того, на счету Брайанта – два золота Олимпийских игр.

После известия о смерти Брайанта все матчи в NBA начались с минуты молчания. С акции памяти стартовала и церемония вручения «Грэмми». Соболезнования в соцсетях выразили Дональд Трамп, Барак Обама и Билл Клинтон. Конечно, не остались в стороне и знаменитые спортсмены – скорбят Майкл Джордан, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Александр Овечкин и Мария Шарапова.



