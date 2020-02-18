Атаман Всероссийского казачьего общества и член рабочей группы по поправкам в Конституцию Николай Долуда предложил внести в основной закон страны пункт о том, что президент России обеспечивает гражданский мир и согласие. Об этом сообщает РАПСИ.

«Рамблер» писал, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию. Их целью было названо укрепление роли гражданского общества и обеспечение развития страны как правового социального государства. Президент уже внес соответствующий законопроект в Госдуму.

По словам Николая Долуды, рабочей группе поступает «огромное количество предложений» по поправкам в Конституцию».

«Я хочу внести предложение в статью 80 пункт 2. После слов «в установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности» вставить пункт — «президент обеспечивает гражданский мир и согласие в стране», — заявил Долуда.

По его словам, такое уточнение является «очень важным», так как на международном уровне и внутри страны именно президент представляет Российскую Федерацию.

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