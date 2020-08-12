Президент Ливана Мишель Аун 20 июля получил доклад от спецслужб по наличию большого количества нитрата аммония в порту Ливана, сообщается в Twitter пресс-службы президента.

«Сразу как президенту был передан доклад национальной безопасности 20 июля 2020 года о наличии большого количества нитрата аммония в одном из ангаров порта Бейрут, военный советник уведомил генерального секретаря по безопасности в аппарате главы правительства для принятия необходимых мер», — пишет пресс-служба.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в службах безопасности сообщал, что сотрудники национальной безопасности начали бить тревогу после проверки в порту за пять месяцев до трагедии. В том числе в компетентные органы направлялись предложения перепродать взрывоопасное вещество другим странам или вывезти его на хранение за пределы города.