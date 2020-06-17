Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес госпитализирован с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, сообщил представитель Национальной системы управления рисками.

«Анализы показали незначительные инфильтраты в лёгких. Диагностировано воспаление легких, но самочувствие хорошее», — сообщил представитель Национальной системы управления рисками Франсис Контрерас, слова чиновника приводит радио America HN.

Президенту страны 51 год, накануне он сообщил о положительном тесте на коронавирус SARS-CoV-2 у него и его жены, добавив, что планирует продолжить удаленную работу на самоизоляции.