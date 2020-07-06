Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в углублении интеграции и устойчивом развитии в Центральной Азии, сообщили в понедельник в пресс-службе узбекистанского лидера.

Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan («Свет отечества»), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. Назарбаев, у которого ранее был диагностирован коронавирус, 3 июля в обращении к казахстанцам сообщил о своем выздоровлении и о том, что приступает к полноценной работе.

«Широкое международное признание получили инициативы первого президента Казахстана по обеспечению глобальной безопасности и стабильности, мирному урегулированию конфликтов в различных регионах, углублению интеграции и устойчивому развитию в Центральной Азии», — говорится в сообщении по итогам разговора.

В пресс-службе заявили, что Мирзиеев также особо подчеркнул историческую роль Назарбаева в становлении современного Казахстана, развитии сильных институтов государственного управления и системы подготовки национальных кадров, проведении эффективных социально-экономических реформ, обеспечении высокого уровня жизни населения.

«Нурсултан Назарбаев внес большой личный вклад в укрепление узбекско-казахстанских отношений братства, добрососедства и стратегического партнерства», — отмечается в сообщении.

Мирзиеев пожелал экс-президенту Казахстана здоровья, благополучия и новых успехов. «В ходе телефонного разговора лидеры также указали на важность продолжения тесной координации и взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, снижению негативного воздействия пандемии на осуществляемое взаимовыгодное сотрудничество», — добавили в пресс-службе главы Узбекистана.