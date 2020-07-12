Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя, чтобы освободить места в больницах для больных COVID-19, и повторно ввел комендантский час из-за распространения инфекции.

По словам президента, ЮАР движется к пику числа заражений, поэтому необходимо освободить места в больницах.

«Мы решили, что для сохранения пропускной способности больниц и для того, чтобы в больницах точно было достаточно коек, и они не понадобились лицам с травмами, полученными из-за употребления спиртного, продажа, выдача и распространение алкоголя должны быть немедленно прекращены», — заявил южноафриканский лидер в ходе телеобращения к нации.

Президент отметил, что в стране вновь вводится комендантский час, который будет действовать, начиная с понедельника, 13 июля, с 21.00 до 04.00.

«Все должны будут оставаться дома, кроме людей, которым необходимо ехать на работу и возвращаться (в это время — ред.) с работы или тем, кому необходимо обратиться за неотложной медицинской или иной помощью», — подчеркнул глава государства.

Наряду с этим Рамафоса объявил об ужесточении правил ношения масок: отныне маски обязательно нужно носить на улице, в общественных местах и на работе.

Также власти продлили действие режима «национального бедствия» до 15 августа. При этом президент подчеркнул, что было решено повторно не вводить самые высокие уровни готовности и карантин по всей стране.

По последним данным минздрава республики, в ЮАР выявлено 276 242 случая заражения коронавирусом, скончались 4079 больных COVID-19, выздоровели 134 874 человека.