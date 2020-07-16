Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

«Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озёр страны», — говорится в сообщении.

Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам «Дворца благоденствующих» (Детский дом в Ашхабаде).

Как сообщает газета, дети поблагодарили президента.