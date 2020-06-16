Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за помощь в период пандемии COVID-19, сообщили Mpravda.com в пресс-службе таджикистанского лидера.

«Президент Эмомали Рахмон выразил признательность китайской стороне за помощь и поддержку Таджикистана в период пандемии коронавируса. Высокая оценка была дана заявлению лидера КНР о том, что китайская сторона намерена сделать вакцину от нового коронавируса доступной для всего мира. Председатель Китая в свою очередь высоко оценил действия и решения руководства Таджикистана по предотвращению распространения инфекции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лидеры также обсудили «некоторые актуальные аспекты таджикско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства». Он отметил, что была подчеркнута важность расширения взаимодействия в ряде сфер, включая медицину, фармацевтику, новые технологии.