Президент Шотландской футбольной ассоциации (SFA) Род Петри временно сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, сообщается на сайте SFA.
«От имени правления SFA, нашего народа и шотландского футбола в целом, я хотел бы пожелать Роду скорейшего выздоровления. Род был опорой ассоциации на протяжении всей пандемии, теперь наша очередь поддержать его», — сказал Малрейни.
Петри возглавил SFA летом прошлого года. Вице-президент организации Майк Малрейни будет временно исполнять обязанности президента.