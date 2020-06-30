Президент Шотландской футбольной ассоциации (SFA) Род Петри временно сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, сообщается на сайте SFA.

«От имени правления SFA, нашего народа и шотландского футбола в целом, я хотел бы пожелать Роду скорейшего выздоровления. Род был опорой ассоциации на протяжении всей пандемии, теперь наша очередь поддержать его», — сказал Малрейни.