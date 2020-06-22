Президент Сербии Александр Вучич 23-24 июня посетит Россию, где будет присутствовать на параде Победы и где ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила администрация сербского лидера.

«Президент Республики Сербии Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня 2020 года с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне», — заявила администрация Вучича.

Президент Сербии и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица также приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.