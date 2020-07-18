Президент Сербии Александр Вучич решил приобрести дополнительное образование баскетбольного тренера для «исполнения детской мечты».

Пятидесятилетний президент Сербии в юности активно играл в баскетбол, известен также как страстный болельщик спортивного общества «Црвена Звезда».

«Еще раз в жизни стал студентом, на этот раз – Высшей спортивной школы с намерением стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты», — написал Вучич в Instagram и приложил фото со студенческой книжкой в руках и игрушечным мячом.

Сообщение сербского лидера вызвало нарастающий резонанс в соцсетях, на фоне роста заболеваемости COVID-19, от которого по последним данным минздрава страны скончались 452 человека и заболели свыше 20 тысяч, причем правительство ввело запрет на собрания свыше 10 человек в помещениях и на открытом воздухе. Многие комментаторы в СМИ предположили, что речь идет о фейке, но о взломе президентского аккаунта не сообщается, фотография выглядит подлинной.

View this post on Instagram Po drugi put u životu sam postao student, ovoga puta — Visoke sportske škole strukovnih studija @sportskaizdravstvena, u želji da postanem košarkaški trener za klince. Ne biste verovali koliko sam srećan što posle mnogo godina krećem u ostvarenje dečačkih snova. 🏀 A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jul 18, 2020 at 12:00am PDT

Наиболее критически настроенные пользователи соцсетей Сербии и региона предположили, что к решению приобрести «дополнительную профессию» Вучича подтолкнули массовые насильственные протесты в Белграде, проходившие с 7 июля, направленные во многом против него лично с требованием отставки. Сторонники главы государства в ответ указывают, что спорт является визитной карточкой Сербии, начиная с первой ракетки мира Новака Джоковича до чемпионов мира и Европы ватерполистов и баскетбольных звезд НБА.