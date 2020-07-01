Президент Сербии и лидер победившей на прошедших выборах Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич пообещал скорое формирование правительства страны на фоне повторного голосования в среду на ряде участков.

Около 200 тысяч граждан Сербии в среду повторно голосуют на 234 избирательных участках на выборах депутатов Скупщины (парламента) страны. В Сербии 21 июня состоялись выборы депутатов Скупщины, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных органов власти. По предварительным данным избиркома с 97,23% участков, Сербская прогрессивная партия президента получает 60,68% голосов и 189 мандатов из 250 в Скупщине, что дает ей возможность самостоятельно сформировать кабмин.

«Правительство будет сформировано в конституционный и законный срок, уверен, что и значительно раньше этого. Размышляю об этом каждый день», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.

По сербским законам правительство должно быть сформировано в течение 90 дней с момента вступления в полномочия нового созыва парламента. Глава государства указал, что рассматривает и вопрос кандидатуры будущего премьера.

«Вижу, что все остальные об этом беспокоятся больше, чем я», — отметил сербский лидер и добавил, что в этом вопросе СМИ «выдумывают, как могут».

Участки, на которых идет голосование в среду, составляют почти 3% от общего числа, правом голоса на них обладают около 200 тысяч граждан. Такое число избирателей может повлиять на достигнутые 21 июня результаты политических сил.

По предварительным данным избиркома, наряду с лидирующей президентской СПП Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича – 10,35% и 32 депутатских места, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,86% и 12 мандатов.

Места в сербском парламенте также достанутся по квоте партиям нацменьшинств: Союз венгров Воеводины — девять мандатов, коалиция бывшего главного муфтия Муамера Зукорлича и македонцев — три депутатских места, Партия демократического действия Санджака (славян-мусульман) — два мандата и албанская коалиция с юга Сербии получит три места в Скупщине. Остальные партии не смогли преодолеть барьер в 3%.