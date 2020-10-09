Президент итальянского футбольного клуба «Сампдория» Массимо Ферреро получил письма с угрозами. По почте ему были доставлены пули, а также многочисленные угрозы с обещаниями расправы. В некоторых посланиях прямым текстом высказывается желание убить Массимо. Функционер уже обратился в полицию, сообщает ANSA.

Последние критические выпады в адрес президента со стороны болельщиков вызваны провалом переговоров о продаже клуба американскому консорциуму во главе с бывшим игроком «Сампдории» 56-летним Джанлукой Виалли, который защищал цвета команды из Генуи больше десятка лет.

Джанлука Виалли — итальянский футболист и тренер. Один из восьми футболистов в истории, выигравших Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков, и единственный, кто сделал это в составе трех разных клубов.

В прошлом сезоне «Сампдория» заняла 15-е место в чемпионате Италии, сохранив прописку в Серии А. В текущем турнире команда обосновалась на 14-й строчке, имея в своем активе после трех туров три очка.