О создаваемом Центре социально-психологических исследований во время чрезвычайных ситуаций сообщил на одном из заседаний президиума РАН глава академии Александр Сергеев. После мы решили уточнить, о чем именно идет речь.

– Это будет распределенный Центр, работающий на базе институтов, университетов в целом по всей стране, — пояснил Александр Сергеев. — Социологи, психологи, психиатры будут решать важнейший для нас вопрос психологической устойчивости населения во время чрезвычайных ситуаций, подобных той, что произошла в связи со вспышкой коронавируса.

Ученые, по словам президента РАН, обратились с предложением к председателю правительства, после чего создание Центра вошло в план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса, принятого 1 июня. Теперь РАН вместе с Министерством науки и высшего образования отвечает за эту инициативу.

– Есть 15 организаций, которые согласились войти в наш Центр, — поясняет Сергеев. — Предполагается, что у него будет свой ученый совет, в который войдут не только представители академических институтов, но и МЧС, где хорошо поставлена психологическая служба, и РАНХиГС. Вспышка коронавируса привела к не знакомой людям стрессовой ситуации. Причем незнакомой она оказалась и для психологов с социологами. Поэтому первым делом они будут проводить мониторинг, изучать ее. Как наши граждане отнеслись к карантину, насколько были подвержены страху перед самим заболеванием, риском потери работы. Все это очень серьезно, тут важна правильная научная оценка для принятия решений.

Ученые предложили, чтобы центр проецировал свои действия не только на текущую ситуацию с коронавирусом, а работал непрерывно.

– Кроме тактических задач, требующих быстрого решения, здесь могут вестись научные исследования по прогнозированию и профилактике любых возможных негативных ситуаций, — говорит президент РАН. – Ведь известно, что лучше предотвратить негативный исход, чем потом устранять последствия, подсчитывать количество самоубийств.

Мы уже наблюдали аналогичный кризис в обществе в 1990-е годы, когда люди находились под сильнейшим стрессом. Последствия были очень серьезные, что отразилось на качестве и продолжительности жизни. Поэтому своевременные исследования психологического состояния населения очень важны и этим будет заниматься наш Центр.

Александр Сергеев привел в пример научный труд группы ученых Института психологии РАН 2018 года, посвященный психологии страхов в современном обществе и необходимости «измерять» их степень и риск того, что в какой-то момент они могут привести к серьезным, трагическим последствиям.

Затем академик заметил, что конечной целью, как и в любом государстве, является построение общества счастливых людей, напомнив, однако, что счастье — это понятие не стабильное:

– Конечно, счастье – это не константа. Для каждого оно свое и понимается в сравнении с несчастьем, с каким-то не слишком комфортным предыдущим состоянием. Это переходный процесс. Да и потом, пребывать в состоянии постоянного счастья бессмысленно, — человек так устроен, что со временем начинает воспринимать счастье за несчастье. Так что мы должны стремиться к адекватному состоянию населения, заботиться прежде всего о его здоровье.