Президент Польши Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время разговора с российскими пранкерами, выдавшими себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — написал Дуда в своем аккаунте в Twitter.

Запись президент Польши сопроводил смайлом «катаюсь по полу от смеха», хохочущим лицом со слезами.

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.

Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.

В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. «Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией», — сказал Дуда.

После этого «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет». И еще несколько раз повторил: «Нет, нет, нет».

Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам о том, каким образом они смогли позвонить по телефону главе государства. «Пусть позвонят нам, и мы им сообщим об этом», — сказал Кузнецов Mpravda.com.