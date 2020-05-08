Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о голосовании на выборах главы государства по почте в связи с эпидемией коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь польского президента Блажей Спихальский.

«Президент подписал закон о заочном голосовании», — сказал Спихальский.

Документ вступит в силу сразу после его официального опубликования.

Данный закон авторства правящей партии «Право и справедливость» вызвал политические споры. Сейм (нижняя палата парламента) принял закон, но сенат после месяца работы над документом 5 мая отклонил его. В четверг сейм преодолел вето сената и проголосовал за принятие закона.

Первый тур выборов президента Польши был назначен на 10 мая. Полномочия Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

Тем не менее, дата выборов до сих пор точно не определена. Практически все политики сходятся на том, что организовать выборы в обычном формате невозможно из-за пандемии коронавируса, но и организовать заочные выборы за такой короткий срок невозможно.

В среду вечером «Право и справедливость», а также лояльная ей партия «Согласие» решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.

На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда.

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