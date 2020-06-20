Президент клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон считает нападающего команды Артемия Панарина, который является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории, фаворитом в борьбе за «Харт Трофи».

«Он должен быть среди лучших в борьбе за трофей. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперед. Он делает всех вокруг себя лучше, каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив», — приводит слова Дэвидсона телеканал Sportsnet.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в текущем сезоне, регулярный чемпионат которого был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

В НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго» и «Коламбус».