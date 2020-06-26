Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в пятницу, что в конце июля — начале августа надеется провести встречу с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.

«Надеюсь, что в конце июля — начале августа мы проведем встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы обсудить широкий комплекс вопросов. В ближайшее время мы согласуем повестку, дату и время», — заявил Додон в видеоэфире на его странице в Facebook.

Президент Молдавии сообщил, что планирует посетить населенные пункты на левом берегу Днестра, которые подконтрольны Кишиневу, чтобы на месте узнать о проблемах жителей. Также, по его словам, стороны обсудят проблему передвижения людей с одного берега реки на другой, которая «возникла после того, как Приднестровье в одностороннем порядке установило контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности».

За последние три года Додон и Красносельский встречались семь раз, их последняя встреча состоялась в октябре прошлого года.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.