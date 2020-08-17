Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о личных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Я лично разговаривал с президентом Китая, с президентом Путиным, чтобы иметь возможность получить вакцину. То же с Соединенными Штатами, с которыми у нас прекрасные отношения, с президентом Трампом. Первую, которая будет доступна», — сказал президент в ходе утренней пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге правительства в Twitter.

Глава государства подчеркнул намерение правительства работать с первым вакцинами, которые будут зарегистрированы и докажут свою эффективность, и отметил достаточный объем бюджетных средств, зарегистрированных на эти цели.

«Продолжается коммуникация с Россией о вакцине, которую они представили и собираются применять. В этом столь важном деле не должно быть идеологий. Есть идеи, но на первом месте здоровье. Если в России, Китае вакцина появится первой и продемонстрирует эффективность в спасении жизней, мы немедленно свяжемся с ними», — добавил Лопес Обрадор.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.