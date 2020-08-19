Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.

Ниже приводится биографическая справка.

Малийский политик Ибрагим Бубакар Кейта родился 29 января 1945 года в Кутиале (южный Мали).

Окончил лицей Террасон де Фужер в Бамако (Мали) в 1965 году со степенью бакалавра. Продолжил образование в Университете им. Шейха Анты Диопа (Дакар, Сенегал), где получил степень магистра истории и специалиста в области политологии. Также окончил Институт истории международных отношений в парижском Университете Сорбонны.

После учебы работал научным сотрудником в Национальном центре научных исследований (CNRS) и преподавал политические системы стран третьего мира в Парижском университете.

Вернувшись в Мали в 1986 году, работал главным техническим советником Европейского Союза по Европейскому фонду развития, затем директором Terre des Hommes France (TDHF), французской и международной неправительственной организации в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Принял участие в основании партии «Альянс за демократию в Мали» (ADEMA).

В 1992 году Ибрагим Бубакар Кейта стал пресс-секретарем и главным советником по международным вопросам президента Мали.

С ноября 1992 года был послом в Кот-д’Ивуаре, Габоне, Буркина-Фасо и Нигере.

В 1993 году стал министром иностранных дел Мали.

В 1994-2000 годах — премьер-министр Мали.

В 2000 году вышел из партии «Альянс за демократию в Мали». В 2001 году основал партию «Объединение за Мали».

В 2002-2007 годах был президентом национального собрания.

Безуспешно баллотировался на пост президента в 2002 и 2007 годах.

1 августа 2013 года был избран президентом Мали. 12 августа 2018 года его переизбрали на второй срок.

19 августа 2020 года Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы Мали Бамако начался мятеж. Мятежники заявляли об аресте президента и премьер-министра страны.