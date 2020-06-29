Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления 1998-1999 годов.

Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон 27 июня на переговоры с руководством Сербии после выдвижения обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах.

«Если обвинительный акт будет утвержден судом, я сразу подам в отставку. Косово должно обеспечить стабильную работу госструктур при всех обстоятельствах. Только объединившись мы можем двигаться вперед», — заявил Тачи в обращении к гражданам в эфире Радио и телевидения Косово и добавил, что начнет консультации с политическими партиями.

В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской «Освободительной армии Косово» были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них — бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.

В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.