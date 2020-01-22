Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных торжествах в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 22 января «РИА Новости» рассказали в администрации главы государства.

В аппарате президента Киргизии отметили, что Жээнбеков также намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных к перекрестному году России и Киргизии, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2019 году уже сообщалось о намерении Жээнбекова посетить Москву в мае наряду с другими лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо этого, киргизский лидер неоднократно призывал не допускать фальсификации истории о ВОВ. Он подчеркивал, что проведение парада Победы в Москве — не демонстрация силы, а дань уважения памяти участников военных действий, пишет сайт aif.ru.

На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли свыше 360 тыс. человек, и треть из них не вернулись домой. День Победы в Киргизии отмечается 9 мая каждый год и является государственным праздником и официальным выходным днем.

Как отмечает «Газета.ру», в декабре 2019 года заработал официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций, а также размещать сведения о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях. Кроме того, там будет доступна богатая коллекция архивных материалов — от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Их уже приняли французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и чешский лидер Милош Земан. О своем желании приехать на парад Победы сообщил также президент США Дональд Трамп, однако свое присутствие он пока не подтвердил.

Президент Армении Армен Саркисян заявил о намерении приехать на празднование, если его пригласят. Он подчеркнул, что победа в ВОВ важна и для армянской диаспоры, живущей вне Армении, ведь та, по словам Саркисяна, тоже внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией.