Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне вспышки коронавируса и внебольничной пневмонии в стране потребовал обеспечить равный доступ к медицинским услугам для всех граждан, сообщили Mpravda.com в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, во вторник лидер республики провел онлайн совещание с мэром Бишкека Азизом Суракматовым. В ходе переговоров президент отметил необходимость изучения состояния всех медицинских учреждений в столице, в том числе на наличие резерва специалистов и обратил внимание на отсутствие действенного анализа ситуации. Глава государства подчеркнул, что все обращающиеся должны быть обеспечены своевременной медицинской помощью.

«В данном вопросе не должно быть привилегий отдельным лицам, все должны иметь равный доступ к медицинским услугам», — утверждает Жээнбеков.

По данным аппарата президента, киргизский лидер призвал рационально использовать имеющиеся возможности, привлечь дополнительные ресурсы для сокращения очередей в дневных стационарах и повысить эффективность их работы.

Как добавили в пресс-службе, в свою очередь столичный градоначальник отметил, что для заболевших с коронавирусной инфекцией в столице развернуты дополнительные койко-места на базе различных учреждений. Кроме того, развернуты четыре дневных стационара во всех районах столицы, где за последние дни более 3 тысяч граждан получили медицинскую помощь и консультации.

«Вместе с этим изучается возможность открытия еще пяти дополнительных дневных стационаров в местах с наиболее большим количеством заболевших», — заявил мэр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались. Общее количество выявленных носителей коронавируса в Киргизии, по данным минздрава, достигло 8141. Умерли 99 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов. Помимо этого, более 200 человек с начала пандемии скончались от внебольничной пневмонии.