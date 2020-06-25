Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который проходит лечение после заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.

Биртанов 14 июня сообщил, что заразился коронавирусом, в связи с чем был отправлен в инфекционный стационар.

«Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Другим указом президента главой минздрава назначен Алексей Цой, который до этого работал первым заместителем министра.

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