ОАЭ совершают ошибку, сближаясь с Израилем, который является «врагом» для всего Ближнего Востока, заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани.

«К сожалению, один наш сосед сблизился с врагом исламского мира, региона, убийцей палестинцев — решил установить отношения с сионистским режимом. Это исламская страна, где живут благочестивые мусульмане, однако их правители совершили ошибку», — сказал он в эфире иранского телевидения.

Он также выразил надежду, что ОАЭ свернет с выбранного пути, назвав договор «предательством дела Палестины».

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.

Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.