Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятые парламентом конституционные поправки, согласно которым парламентские выборы текущего года пройдут по новой системе, об этом глава государства заявила во время своего выступления.

Парламент Грузии в понедельник в третьем, окончательном чтении принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью. До принятия поправок парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 депутатов — по пропорциональным спискам, 73 — по мажоритарным.

«Я подписала конституционные изменения, которые являются новым шагом на демократическом пути Грузии. Хочу поблагодарить за это парламент и всех его членов, кто поддержал поправки, а так же всех тех, кто поправки не поддержал, но я уверена, что на самом деле изменения поддерживают все. Это серьезный шаг к нашему прогрессу, демократии, стабильности»,- заявила Зурабишвили, ее выступление транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.

В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.

В марте представители объединенной оппозиции и члены правящей партии в результате долгих переговоров и массовых уличных протестов оппозиционеров пришли к консенсусу по системе парламентских выборов. Стороны договорились провести выборы следующим образом: из 150 депутатских мест 120 мандатов распределятся по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной с однопроцентным проходным барьером и с 40-процентным барьером для партий, которые сформируют парламентское большинство.