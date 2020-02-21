Тверской суд Москвы арестовал президента Федерации хоккея Москвы и банкира Сергея Менделеева по обвинению в умышленном приведении к банкротству Инвестбанка.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и в виде домашнего ареста в отношении Владимира Гезина на срок до 20 апреля», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой 21 февраля.

Четвертым фигурантом уголовного дела является Григорий Юсуфов, который также отправлен под домашний арест.

По версии следствия, Менделеев с сообщниками вывел большую часть похищенных у банка денег за пределы России.

Всем подозреваемым вменяется ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Она предполагает наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

26 июня 2019 года бывший директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, подрядчик космодрома Восточный до 2015 года) Виктор Гребнев по обвинениям в растрате и преднамеренном банкротстве был приговорен к пяти годам условно. По данным следствия, в апреле 2014 года Гребнев умышленно заключил и исполнил договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн рублей в счет погашения перед банком кредитов другой компании. При этом сам банк выплат не требовал.