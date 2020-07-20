Президент Федерации футбола Боливии (FBF) Сесар Луис Салинас скончался 19 июля в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Вице-президенты и члены исполнительного комитета Федерации футбола Боливии с сожалением сообщают о кончине главы нашей организации Сесара Луиса Салинаса Синки», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

9 июля Салинас попал в больницу в столице Боливии Ла-Пасе из-за обострившегося гриппа. Через два дня его тест на COVID-19 дал положительный результат. Вскоре его состояние ухудшилось, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

pic.twitter.com/lDktjHl2Qc — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) July 19, 2020

Коронавирус также был выявлен у жены Салинаса, однако у нее болезнь протекает бессимптомно.

Салинас возглавлял FBF с 2018 года. Свои соболезнования в связи с его кончиной выразили Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес и президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

«Сесар был человеком, преданным спорту, и он оставляет нам наследие для развития боливийского и южноамериканского футбола», — отметил Домингес.