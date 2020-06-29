Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами страны, распространяясь на все, что может негативно повлиять на его исторически права, заявил в понедельник глава этой арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, ранее заявлявший о возможности военной помощи ливийцам.

«Национальная безопасность Египта не ограничивается политическими границами Египта, а распростирается на все точки, которые могут негативно повлиять на исторические права Египта», — заявил египетский президент в ходе своего выступления.

По словам ас-Сиси, Каир старается «предвосхищать масштабы вызовов, которые могут привести к реальным угрозам, требующих их решительного разрешения, чтобы сохранить безопасность и стабильность Египта».

Каир сейчас столкнулся сразу с несколькими региональными вызовами, связанными с обострившейся ситуацией в соседней Ливии и окончанием строительства в Эфиопии ГЭС «Возрождение», которая как считают в находящемся ниже по течению Египте может привести к засухе в стране.

Президент ас-Сиси ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины «Ан-Нахда» («Возрождение») на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.