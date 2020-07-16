Египет, в случае ввода своих войск в Ливию, быстро изменит в ней военную обстановку, об этом в четверг на встрече с представителями ливийских племен заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, видео встречи распространила пресс-служба президента.

Глава Египта в четверг в Каире встретился с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием «Египет и Ливия: один народ и одна судьба».

Ранее заместитель главы Верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии заявил в интервью Mpravda.com что совет поддерживает призыв парламента страны к вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский кризис.

«Если Египет вмешается (в ситуацию) в Ливии, он быстро и решительно изменит военную обстановку», — заявил ас-Сиси, отметив, что «египетская армия является одной из сильнейших армий в регионе и Африке».

Глава египетского государства заявил, что «Каир не станет бездействовать, если будет пересечена линия (отрядами ПНС) Сирт-аль-Джуфра», добавив, что «он не допустит дестабилизации в восточном регионе Ливии».

«Мы войдем в Ливию по вашей просьбе, и выйдем оттуда по вашему распоряжению», — сказал ас-Сиси обращаясь со сцены к представителям ливийских племен.

Правящий на востоке Ливии парламент — Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием «Решимость 2020», в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.