Переговоры Баку с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой невозможны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по словам главы республики, «это абсолютно неприемлемо».

«…Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении поставил Азербайджану семь условий. Я думаю, что любой здравомыслящий человек может ясно видеть, что ни одно из этих условий не является приемлемым. Одним из таких условий является то, чтобы Азербайджан вел переговоры с так называемой «Нагорно-Карабахской Республикой». Это невозможно. Мы заявляли об этом много раз. Потому что нет «Нагорно-Карабахской Республики». Никто не признает такую ​​»республику». Если у Армении есть смелость, пусть она признает «Нагорно-Карабахскую Республику», — заявил Алиев, выступая на встрече с молодежью в Балакенском районе на северо-западе страны, его слова приводит пресс-служба.

По словам президента Азербайджана, «вводя неприемлемые условия, Армения фактически разрушает переговорный процесс и хочет изменить формат переговоров.»

«Потому что идут переговоры между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей», — заявил глава республики.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.