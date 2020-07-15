Азербайджанский президент Ильхам Алиев подверг резкой критике работу главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией.

«Чем занимался МИД? Где он был? После инцидента 12 июля все мы были на рабочем месте. Премьер-министр на рабочем месте, я на рабочем месте до утра. Министр обороны, начальник Генштаба, глава Службы госбезопасности, глава МВД, глава Службы внешней разведки, секретарь Совбеза. Я не мог найти главу МИД. Я спросил у премьера Али Асадова о его местонахождении», — сказал Алиев в среду на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, его выступление транслировал Гостелеканал АЗТВ.

Затем слово взял премьер, заявив о том, что глава МИД Азербайджана работал из дома.

«Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Сказал ему то, что вы мне передали. Спросил его, где он был. Он сказал, что работал из дома. Попросил его уточнить, где он был ежечасно. Он опять сказал, что работал из дома, услышал об инциденте в три часа дня», — рассказал премьер.

В свою президент Азербайджана, получив ответ от премьера, заявил, что «не хочет идти вдаваться в подробности, но считает это достаточным».

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.