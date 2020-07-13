Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, совершённую талибами у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган, и назвал ее террористическим актом.

«Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осудил эту преступную и бесчеловечную атаку и заявил: «Этот террористический акт указывает на то, что талибы по-прежнему настаивают на насилии и продолжении войны», — говорится в заявлении президентского дворца в Twitter.

Президент вновь призвал движение «Талибан» прекратить боевые действия, перестать убивать мирных жителей Афганистана и «принять призыв к миру между правительством, афганским народом и международным сообществом». Он добавил, что эскалация насилия и войны наносит ущерб прогрессу в мирном процессе.

Сильный взрыв прогремел в понедельник у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.

Губернатор провинции Саманган сообщил телеканалу 1TV, что все четверо нападавших, проникших в здание после взрыва, были ликвидированы силами безопасности. По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, еще 63 получили ранения. Телеканал сообщил, что ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение «Талибан».