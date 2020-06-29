Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку, совершённую на животноводческом рынке в провинции Гильменд на юге Афганистана, и назвал ее террористическим актом.

«К сожалению, в результате террористического нападения в районе Сангин провинции Гильменд многие граждане, включая детей и подростков, были убиты и получили ранения. Осуждая это варварское и бесчеловечное нападение, президент Гани заявил, что нападение на мирных жителей направлено против исламских и человеческих ценностей», — говорится в заявлении президентского дворца в Twitter.

В заявлении также отмечается, что «правительство Афганистана вновь призывает талибов отказаться от войны и насилия и принять требование афганского народа о прекращении войны и начале переговоров».

Ранее телеканал 1TV News со ссылкой на офис губернатора провинции сообщил, что 23 человека погибли, 15 получили ранения в результате запуска боевиками четырех ракетных снарядов и взрыва автомобиля в районе Сангин в провинции Гильменд на юге страны. Местный источник сообщил Mpravda.com, что взрыв произошел на животноводческом рынке.