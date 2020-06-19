Претендент на пост главы Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что продолжает участие в президентской гонке, стараясь не думать об опасности для себя.

«Я просто двигаюсь в этом политическом процессе, не допускаю никаких нарушений, действую в строгом соответствии с белорусским законодательством. Есть ли опасения? На этот счет я вообще не думаю», — сказал он в интервью Mpravda.com, отвечая на вопрос о наличии опасений за себя в ходе президентской гонки.

Политик подчеркнул, что финансирование его избирательной кампании также осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. Сейчас за пост претендента на должность главы республики борются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.