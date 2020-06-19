Председатель оппозиционного движения «За Свободу» Юрий Губаревич, который баллотируется на пост президента Белоруссии, получил 15 суток административного ареста, но пока остается на свободе, сообщил в пятницу не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич получил 15 суток ареста. Пока Губаревич остается на воле», — говорится в сообщении.

Центр пояснил, что в вину политику вменялось нарушение порядка проведения массового мероприятия, а именно, участие в несанкционированном митинге на площадке у Комаровского рынка в Минске, не связанном с проведением пикета по сбору подписей. Губаревич свою вину не признал, заявив, что осуществлял сбор подписей избирателей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты в соответствии с белорусским законодательством.

В Белоруссии завершается кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты на выборах, назначенных на 9 августа. Альтернативные действующему главе государства Александру Лукашенко претенденты в основном собирают подписи путем проведения пикетов, в Минске наиболее массовые из них проходили возле Комаровского рынка по воскресеньям. На них собиралось большое количество участников, люди выстраивались в очередь, чтобы отдать подпись за выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, несколько десятков активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина ранее заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий. Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич отмечал, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности. В июне действующий президент Александр Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидатами на пост главы республики в несанкционированные митинги с нарушением законов и норм морали.