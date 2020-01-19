Призывавший «мочить журналистов» глава Чувашии Михаил Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Олег Сидоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати сказал, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют».

«Глава выступал на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати. Слово «мочить» было использовано в контексте «раскрыть подноготную» для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами <…>», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Сидоров добавил, что следующая встреча Игнатьева с представителями СМИ, на которой обсудят сложившуюся ситуацию, может пройти в конце январе или в начале февраля.

В марте пользователи соцсетей раскритиковали слова руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о том, что бюджетники мало зарабатывают из-за своей лени.